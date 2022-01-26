التحالف الدولي: داعش لا يزال يشكل خطرا وجوديا للمنطقة

2022/01/26 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الأربعاء، من أن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا "وجوديا" للمنطقة، مشيدا بقوات سوريا الديمقراطية خلال الهجوم الذي تعرض له سجن الحسكة من قبل عناصر في التنظيم.

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