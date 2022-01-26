خبراء يوضحون كيفية تعزيز البصر وتقليل اضرار التقدم العمر

2022/01/26 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تبدأ أجسادنا في التدهور مع تقدمنا ​​في العمر، والعين ليست استثناء، حيث أن الكثير منا سيلاحظ انخفاضا في قدرتنا على الرؤية بوضوح مع تقدمنا ​​في السن.وعلى الرغم من أن تدهور البصر عملية طبيعية لا يمكن بالضرورة منعها، إلا أن وجباتنا الغذائية يمكن أن تحدث فرقا وتساعد في تعزيز البصر وصحة العين.ويشير […]

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