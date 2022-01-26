التحالف الدولي يعلن مقتل ’العقل المدبر’ لاقتحام سجن غويران في الحسكة

2022/01/26 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن التحالف الدولي، الأربعاء، مقتل ’العقل المدبر’ لاقتحام سجن غويران في مدينة الحسكة السورية.

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وقال التحالف في بيان اطلع عليه "ناس" (26 كانون الثاني 2022)، انه "في يوم الثلاثاء 18 كانون الثاني نفذت قوات سوريا الديمقراطية، غارة على أمير داعش لولاية الخير المعروف بعبد الرحمن الملقب بالدواس في منطقة دير الزور السورية"، مضيفا أن "استخبارات قوات سوريا الديمقراطية أشارت إلى أن عبد الرحمن الملقب بالدواس متورط في خطط داعش لمهاجمة مركز احتجاز الغويران وأن قتله أو اعتقاله سيعطل بشكل مباشر التخطيط للهجوم المذكور".

وتابع البيان، أنه "بعد نجاح تطويق المجمع، تبين أن عبد الرحمن الملقب بالدواس كان يرتدي سترة ناسفة، ويهدد بقتل عائلته إذا تدخلت قوات سوريا الديمقراطية، مستخدمهم كدرع بشري، وبسبب التدريب المهني والدقة لقوات سوريا الديمقراطية، تم القضاء على عبد الرحمن الملقب بالدواس بنجاح ولم يلحق بأسرته أي أذى، بمجرد أن تخلصت الأسرة من الخطر الوشيك، غادرت قوات سوريا الديمقراطية المجمع".

ولفت التحالف إلى أن "داعش كان يحاول المضي قدمًا في الهجوم، حيث وجد على عجلات مفخخة بدائية الصنع من الميليشيات العاملة خارج مطار دير الزور الذي يسيطر عليه النظام السوري في مطار الزور"، مبيناً أنه "في 21 كانون الثاني بعد ثلاثة أيام من مقتل قائد الهجومهم، بدأ تنظيم داعش الهجوم على السجن، لكن بدون توجيه قائدهم عبد الرحمن الملقب بالدواس حيث لم تكن هناك خطة لما بعد الانفجار الأولي".

وقال البيان إن "الأسرى المحررين تركوا بدون أسلحة، استسلم العديد من مقاتلي داعش الذين تم استعادتهم بعد أن أدركوا أنهم قد تُركوا ليموتوا إذا استمروا في القتال".

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