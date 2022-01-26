2022/01/26 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقشت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، مع السفير التركي دراسة انشاء الربط السككي من ميناء الفاو من البصرة الى تركيا عبر المناطق الشمالية لتفعيل التبادل السلعي والتجاري بين البلدين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “التقت وزارة النقل متمثلةً بمدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، طالب جواد كاظم الحسيني، اليوم في […]

ظهرت المقالة لتفعيل التبادل التجاري..



مناقشات بين العراق وتركيا حول الربط السككي أولاً على ايرث نيوز.

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