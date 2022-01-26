بصرية اللؤلؤ الأسود - فاطمة الفلاحي

2022/01/26 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 111.لا تقيموا الحد، لم يثمل قلبي بعد،هناك نتفة ضوء متمردة،تومئ بشفتيها على عتبات الانتظار.112.خلف نافذة الليل انتظر؛أحاول رتق الليل كلما تخترقه أفكار الخيانة،يبدو أن الليل خُلق ليكون بحضرتهن.113.الكتابة؛ تعاويذ تتوسد ذاكرة الفراغ وأطيافنا.114.الكتابة؛ تعلمنا كيف نكتب تفاصيل الانتظارات، وهي مدججة بالشوق.115.وستحج صوب ذاك الظل كل ال ......





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