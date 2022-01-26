شرطة البصرة تكشف تفاصيل

2022/01/26 | 21:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة البصرة، الاربعاء، أن

حادث قتل ناشط في المحافظة اليوم هو

جنائي وليس اغتيالاً.

وقالت الشرطة في بيان، إن "بعض مواقع

التواصل الاجتماعي تداولت خبر اغتيال

ناشط يدعى حيدر صبري المنصور وللتوض

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