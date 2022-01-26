2022/01/26 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حل الخلافات بين الطرفين حول منصب رئاسة الجمهورية.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لـ(بغداد اليوم)، انه "لا توجد اي مفاوضات سياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حل الخلافات بين الطرفين حول منصب رئاسة الجمهورية، خصوصاً اننا وصلنا الى طريق مسدود بعد اعلان الاول هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية ومنافسة مرشح الاتحاد".وأضاف السورجي ان "المشهد الأقرب لحل أزمة الخلاف الكردي – الكردي على منصب رئاسة الجمهورية، سيكون من خلال توجه الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الى البرلمان العراقي، لحسم الموقف كما جرى في انتخاب الرئيس في سنة 2018".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوة تعيد سيناريو 2018 باختيار رئيس الجمهورية.. فشل مفاوضات الحزبين الكرديين!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوة تعيد سيناريو 2018 باختيار رئيس الجمهورية.. فشل مفاوضات الحزبين الكرديين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).