2022/01/26 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة يتسلم مهام قائمقام قضاء أبي الخصيب

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