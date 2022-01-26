ميسي يتهم بيكيه بالخيانة

2022/01/26 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن سر غياب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن العشاء مع ليونيل ميسي، أسطورة الفريق السابق.

وتواجد ميسي في برشلونة، أول أمس الإثنين، وتناول العشاء مع الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، فضلا عن المدرب تشافي، وأدى غياب بيكيه لإثارة الجدل، خاصة وأن المعروف أنه كان من أصدقاء ميسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيكيه لم يعد جزءًا من دائرة ميسي المقربة داخل برشلونة.وأضافت الصحيفة، أن العلاقة تدهورت بين ميسي وبيكيه بعدما رحل البرغوث الأرجنتيني إلى صفوف باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيكيه رفض تخفيض راتبه قبل رحيل ميسي، وكان سببًا في مواجهة برشلونة لصعوبة كبيرة في الهبوط بالحد الأدنى للرواتب وتجديد عقد ليو.

وختمت الصحيفة، بأن ميسي شعر بالخيانة من جانب بيكيه، لأن المدافع وافق على تخفيض راتبه في برشلونة، بعد أن رحل ليو لصفوف باريس سان جيرمان، رغم رغبة الأرجنتيني في البقاء مع برشلونة.

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