العراق يحصن حدوده مع سوريا والمتحدث باسم الكاظمي: لن نسمح بأي تسلل

2022/01/26 | 21:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشريط الحدود يمتد لـ (605) كم.

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