شرطة البصرة توضح تفاصيل جريمة قتل ناشط مدني

2022/01/26 | 21:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أصدرت مديرية شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن مقتل ناشط مدني في المحافظة.وقال إعلام المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر “اغتيال ناشط” يدعى حيدر صبري المنصور، وللتوضيح فان الحادث جنائي بحت نُفذ من قبل شقيقه بسبب خلاف عائلي ولاصحة لما تم نشره”.وأضاف …

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