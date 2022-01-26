2022/01/26 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسلم محافظ البصرة، اسعد العيداني، مهام قائمقام قضاء ابي الخصيب من موقع ادنى.ووقع المحافظ على الامر الاداري، الذي تلفته “أيرث نيوز”، والخاص بتعيينه قائمقاما لقضاء ابي الخصيب من موقع ادنى.

ظهرت المقالة محافظ البصرة يوقع أمر تسلمه منصب قائمقام أبي الخصيب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يوقع أمر تسلمه منصب قائمقام أبي الخصيب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يوقع أمر تسلمه منصب قائمقام أبي الخصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).