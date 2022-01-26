وزير خارجية أمريكا: واشنطن سلّمت موسكو ردًا مكتوبًا بشأن أوكرانيا

2022/01/26 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن رد الولايات المتحدة على روسيا "يرسم مسارًا دبلوماسيًا جادًا إلى الأمام إذا اختارته روسيا".

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