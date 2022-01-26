2022/01/26 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، دخول العراق لذروة الموجة الوبائية، مشيرة إلى أن 97% من الحالات المصابة بالمتحور الجديد أوميكرون والداخلة للمستشفيات هي من غير المتطعمين باللقاح المضاد.
وقال مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير في تصريح للقناة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “أعراض متحور أوميكرون أخف من المتحورات السابقة وفقاً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق دخل ذروة الموجة الوبائية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير في تصريح للقناة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “أعراض متحور أوميكرون أخف من المتحورات السابقة وفقاً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق دخل ذروة الموجة الوبائية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق دخل ذروة الموجة الوبائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).