الصحة: العراق دخل ذروة الموجة الوبائية

2022/01/26 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، دخول العراق لذروة الموجة الوبائية، مشيرة إلى أن 97% من الحالات المصابة بالمتحور الجديد أوميكرون والداخلة للمستشفيات هي من غير المتطعمين باللقاح المضاد.وقال مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير في تصريح للقناة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “أعراض متحور أوميكرون أخف من المتحورات السابقة وفقاً […]

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