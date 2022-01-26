بلينكن: واشنطن قدمت ردودها حول مخاوف موسكو

2022/01/26 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن واشنطن قدمت لموسكو أجوبتها على المخاوف الأمنية التي عبرت عنها روسيا.

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