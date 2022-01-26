رئيس شبكة الإعلام ووزير الإعلام السعودي يتفقان على خطوات عملية للارتقاء بالخطاب الإعلامي

2022/01/26 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي، الدكتور نبيل جاسم، اليوم الأربعاء، مع وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، آليات الارتقاء بالخطاب الإعلامي في البلدين.وقال جاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "التقى اليوم وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية ماجد القصبي، وجرت خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بمجال الإعلام".وأضاف، أنه "تم بحث تفاصيل عديدة حول كيفية رفع مستوى التنسيق بين البلدين، كما تمت مناقشة آليات الخطاب الإعلامي وسبل الارتقاء بها"، مبيناً أن "هناك اتفاقا بعدم القدرة على الصعود بشكل الخطاب الى مدياته الايجابية".وأكد أنه "ستكون هناك خطوات عملية ستوضع موضع التطبيق للارتقاء بالخطاب الاعلامي سواء في العراق أو السعودية تصب بخدمة البلدين وشعبيهما".من جانبه أعلن وزير الاعلام السعودي ماجد عبد الله القصبي، الاتفاق مع رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم على عمل مشترك وبرامج مشتركة.وقال القصبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم لوزارة الاعلام تهدف الى تعزيز الجسور والتواصل بين الاعلامين العراقي والسعودي"، مبينا أن "الاعلام هو الجسر الذي يخاطب الشعوب ويخاطب القلوب، ونحن مقصرون في ايصال الرسالة لشعبينا".وأضاف "اتفقنا على عمل مشترك وهادف وستكون هناك برامج مشتركة"، معربا عن أمله بالتوفيق في ايصال رسالة حقيقية لكلا الشعبين بمصداقية ووضوح".

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