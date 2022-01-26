’مفاوضات حاسمة’.. الصدر يلتقي قادة الإطار التنسيقي يوم غد

2022/01/26 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف القيادي في الإطار التنسيقي، عادل المانع، عن لقاء مرتقب بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وقادة الإطار، في العاصمة بغداد.

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وقال المانع خلال مشاركته مع الزميل، عدنان الطائي، وتابعه "ناس" (26 كانون الثاني 2022)، إن "زعيم التيار الصدري، عقب وصوله إلى العاصمة بغداد، سيجتمع بقادة الإطار التنسيقي، يوم الخميس".

وأضاف، أن "الصدر إما أن يتفق مع قوى الإطار، ما يعني وجود متغير سيطرأ على جلسة البرلمان المقبلة".

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