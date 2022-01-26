خشان: الحكومة يديرها “فاشلون” لم يواجهوا التعرضات الإرهابية بغير الاستنكارات

2022/01/26 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اكد النائب المستقل، باسم خشان، الاربعاء، ان الحكومة الحالية يديرها اشخاص عاجزين وفاشلين في ادارة المهام الموكلة اليهم، مبينا ان الاستهدافات المتكررة لم تواجه بغير الاستنكارات.وقال خشان، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” الحكومة الفاشلة في كل مفاصلها والمدعومة من قبل الاحزاب الفاسدة، لا نتوقع منها النجاح في اي شيء غير […]

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