2022/01/26 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع تحضيري للمجلس البابوي للحوار بين الأديان في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع تحضيري للمجلس البابوي للحوار بين الأديان في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع تحضيري للمجلس البابوي للحوار بين الأديان في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).