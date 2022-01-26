مصر تتأهل للدور ربع نهائي أفريقيا

2022/01/26 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل المنتخب المصري، اليوم الاربعاء، الى الدور ربع النهائي، من بطولة كأس الامم الافريقية على حساب المنتخب الايفواري القوي.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بضربات الترجيح بنتيجة "5-4" في مباراة دور الـ16 من أمم أفريقيا بعد إنتهاء الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف.

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