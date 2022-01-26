لماذا تتعمد أربيل إهانة بغداد بترشيح فاسد للجمهورية؟

2022/01/26 | 22:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن جوامير..رغم معرفة السيد مسعود بارزاني بان الوزير السابق السيد هوشيار زيباري تمت اقالته من منصبه في مجلس النواب العراقي بتهمة الفساد المالي بعد استجواب رسمي مُكتمل الشروط، ورغم معرفته ايضا بان السيد زيباري مُدان فعليا في هيأة النزاهة في قضيتين على الاقل حتى الان وثالثة قيد التحقيق، ورغم ادراك السيد بارزاني […]

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