2022/01/26 | 22:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x6XmukZDG80

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسيحيو البصرة قلقون من منغصات التعايش السلمي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسيحيو البصرة قلقون من منغصات التعايش السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).