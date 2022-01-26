الصدر يلتقي قادة الإطار التنسيقي يوم غد

2022/01/26 | 22:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف القيادي في الإطار التنسيقي، عادل المانع، عن لقاء مرتقب بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وقادة الإطار، في العاصمة بغداد.وقال المانع في لقاء متلفز إن “زعيم التيار الصدري، عقب وصوله إلى العاصمة بغداد، سيجتمع بقادة الإطار التنسيقي، يوم الخميس”.وأضاف، أن “الصدر إما أن يتفق مع قوى الإطار، ما يعني …

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