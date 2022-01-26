“بضربات الترجيح ” الفراعنة تهزمُ كوت ديفوار وتتأهل لدور الربع نهائي من كاس امم افريقيا

2022/01/26 | 22:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطف منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح.وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم ركلات الترجح تأهل الفراعنة بنتيجة 5-4.وبات منتخب مصر بذلك سابع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، حيث ضرب موعدا ناريا […]

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