الانتهاء تمشيط المناطق الساخنة بين ديالى وصلاح الدين والسيطرة على معسكر “عائشة”

2022/01/26 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن القيادي في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي فتاح العزاوي، الاربعاء، الانتهاء من انجاز تمشيط اكثر المناطق الساخنة بين ديالى وصلاح الدين.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفوج الرابع من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي بالتنسيق مع القوات الخاصة القادمة من بغداد نجح في تمشيط اكثر من 20كم من الاراضي والمناطق […]

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