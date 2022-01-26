مصر تفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح.. وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا

2022/01/26 | 22:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار، مساء الأربعاء.

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