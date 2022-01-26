الخارجية تعقد إجتماعاً إفتراضياً لـ”المجلس البابوي” في بغداد

2022/01/26 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عقد اجتماع تحضيري افتراضي للمجلس البابوي للحوار بين الاديان في بغداد.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “الوزير المفوض طارق الشاهر رئيس دائرة أوروبا وكالةً ترأس الإجتماع الإفتراضي التحضيري المشترك بين المجلس البابوي للحوار بين الأديان في حاضرة الفاتيكان و أوقاف الدواوين الدينية في العراق بمبنى وزارة الخارجية”.واضاف […]

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