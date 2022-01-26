2022/01/26 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طيران الجيش يدمر 4 أوكار ودراجة نارية لداعش الإرهابي في صلاح الدين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:10

واع/

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