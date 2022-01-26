الفراعنة يهزمون

2022/01/26 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره المغربي في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد هزيمة كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4.

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