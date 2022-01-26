2022/01/26 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة فتاة تقتل والدها بـ”الطبر” في العبيدي شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة تقتل والدها بـ”الطبر” في العبيدي شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة تقتل والدها بـ”الطبر” في العبيدي شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).