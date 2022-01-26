صحيفة اسبانية: الخيانة وراء عدم لقاء ميسي وبيكيه في برشلونة

2022/01/26 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن سبب غياب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن حفل العشاء مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني.وتواجد ميسي في برشلونة أمس الأول، للاحتفال بعيد ميلاد صديقه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي الـ42.واقتصر الحفل على عشاء بمطعم ياباني شمال مدينة برشلونة جمع […]

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