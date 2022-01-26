2022/01/26 | 22:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان فتاة اقدمت على قتل والدتها باستعمال “الطبر” في منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “فتاة اقدمت على قتل والدتها بواسطة الفأس (الطبر) نتيجة خلافات عائلية، لم تكشف الى اللحظة”.واشار المصدر الى ان “الجريمة وقعت في منطقة العبيدي، شرقي العاصمة بغداد، وتمكنت القوات […]

ظهرت المقالة بسبب خلافات عائلية..



فتاة تقتل والدتها بـ”الطبر” شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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