فتاة تقتل والدتها بـ

2022/01/26 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل امرأة من قبل ابنتها بضربها بـ"الطبر" على رأسها في بغداد.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فتاة من منطقة العبيدي اقدمت على قتل والدتها بضربها بـ(الطبر) بمنطقة الرأس واردتها قتيلة في الحال نتيجة خلافات عائلية".

واضاف ان "الشرطة الاتحادية القت القبض على الفتاة وسلمتها إلى مركز شرطة الخنساء".

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