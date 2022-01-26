شرطة النجف تكذب اخبار وجود ملهى ليلي تحت مقابر “وادي السلام”

2022/01/26 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كذبت مديرية شرطة النجف، اليوم الاربعاء، اخبار وجود ملهى ليلي تحت مقابر وادي السلام في المحافظة، فيما اكدت رفع دعوى قضائية ضد من ينشرها.وذكر اعلام المديرية، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تناولت عدد من الصفحات المأجورة والكاذبة خبرا لا صحة له، الغاية منه تشويه صورة النجف الاشرف”.واكد البيان ان […]

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