خبراء يكشفون عن غذاء “دسم” للمساعدة في تقليل دهون البطن

2022/01/26 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يمكن أن تكون الدهون الحشوية، المخزنة في أعماق البطن، خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى مرض السكري.وتكمن الدهون الحشوية في تجويف البطن والأعضاء الحيوية المحيطة.ويؤكد الخبراء في كثير من الأحيان على فعالية النظام الغذائي الصحيح لاستهدافها.وبحسب البحث، فإن الطعام “الدسم” الذي يمكن […]

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