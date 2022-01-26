الصحة تؤكد دخول العراق لذروة الموجة الوبائية

2022/01/26 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، دخول العراق لذروة الموجة الوبائية، مشيرة إلى أن 97% من الحالات المصابة بالمتحور الجديد أوميكرون والداخلة للمستشفيات هي من غير المتطعمين باللقاح المضاد.وقال مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير، في حديث متلفز، إن “أعراض متحور أوميكرون أخف من المتحورات السابقة وفقاً لما …

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