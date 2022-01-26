2022/01/26 | 22:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي حمزة مصطفى ضيف حصاد الرشيد بشأن التحركات السياسية لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0Y61NE5lAcA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي حمزة مصطفى ضيف حصاد الرشيد بشأن التحركات السياسية لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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