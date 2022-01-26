2022/01/26 | 22:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yrmf9UBI3ck

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطار الأحزاب الثلاث يتحرك نحو قصر السلام.. والكاتيوشا والقنابل تحاوله منعه) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قطار الأحزاب الثلاث يتحرك نحو قصر السلام.. والكاتيوشا والقنابل تحاوله منعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).