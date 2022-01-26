بواسطة “الطبر”.. فتاة تقطع أوصال والدتها حتى الموت في بغداد

2022/01/26 | 22:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإقدام فتاة تعاني من أمراض نفسية على قتل والدتها بواسطة الطبر “فأس” في بغداد.وقال المصدر إن “فتاة أقدمت على قتل امها بواسطة الطبر نتيجة خلافات عائلية ضمن منطقة العبيدي شرقي بغداد”، مبينا أن “القوات الامنية القت القبض على الفتاة”.وأوضح أنه “حسب التحقيقات الاولية فأن الفتاة تعاني من […]

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فتاة تقطع أوصال والدتها حتى الموت في بغداد أولاً على الايام نيوز.

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