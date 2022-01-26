2022/01/26 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مُشرفُ المُنتخب الوطنيّ، يونس محمود، اليوم الاربعاء، عن تحركات لوزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، لتأمين تواجد الجمهور العراقي ودخولهم لمباراة العراق وايران.ونقل بيان للاتحاد، تلقته “ايرث نيوز”، عن يونس محمود، قوله ان “درجال على تواصلٍ مُستمرٍ مع الجهاتِ المَعنيةِ لتأمين تواجدِ الجمهورِ العراقي في مباراةِ إيران، لكن لغاية […]

ظهرت المقالة يونس محمود: درجال يسعى لدخول الجمهور في مباراة المنتخب وإيران أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود: درجال يسعى لدخول الجمهور في مباراة المنتخب وإيران) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود: درجال يسعى لدخول الجمهور في مباراة المنتخب وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).