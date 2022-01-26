خاطر بحياته لإنقاذ جنود أميركيين..

2022/01/26 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح مترجم عراقي، خاطر بحياته لمساعدة أفراد في الحرس الوطني الأميركي أثناء حرب العراق، في الوصول أخيرا للولايات المتحدة، بعد سنوات من الانتظار.

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