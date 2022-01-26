أربع طرق للحصول على نوم أفضل

2022/01/26 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يكافح بعض الأفراد من أجل النوم، ولكن بعض النصائح يمكن اتباعها للمساعدة على النوم الجيد ليلا.ويمكن القول إن أحد الإجراءات التي قد تبدو جذرية، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير عميق، هي تغيير المراتب أو الفرش.ولا تؤدي المراتب البالية أو القديمة إلى صعوبة النوم فحسب، بل يمكن أن تسبب أيضا آلاما […]

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