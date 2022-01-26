يحيى رسول: أكملنا تحصين الحدود مع سوريا بـ (6) تحكيمات ولن نسمح بأي تسلل

2022/01/26 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، عن اعتماد 6 تحكيمات على الحدود مع سوريا لمنع أية محاولة تسلل لعصابات داعش الإرهابية على خلفية التطورات شمال شرق سوريا، فيما أشار إلى أن السيطرة على سجن الصناعة (الحسكة) لا تعني أن خطر الإرهاب انتهى.وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة …

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