تصريح لرئيس اتحاد الكرة بشأن دخول الجمهور في مباراة العراق وإيران

2022/01/26 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدَ مُشرفُ المُنتخب الوطنيّ، يونس محمود، اليوم الاربعاء، إن وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، على تواصلٍ مُستمرٍ مع الجهاتِ المَعنيةِ لتأمين تواجدِ الجمهورِ العراقي في مباراةِ إيران.

وقال في تصريح صحفي، انه "لغاية الآن اتضحَ أن وزارة الصحة الإيرانيّة لم توافق حتى اللحظةِ على دخول الجماهير لمباراةِ العراق وإيران، والقرارُ النهائي سيكون صباحَ الغد الخميس".وأضافَ محمود "لن ندخر أي جهدٍ في سبيلِ خدمة جمهورنا والمطالبة بحقوقنا، وكنا على تواصلٍ دائمٍ مع مُشرف المباراة، وأوضحنا له أنه حتى موضوع المَسحات لفايروس كورونا يجب أن يكون من جهةٍ مُحايدة".وقدّمَ محمود، في نهايةِ حديثه، الشكرَ الجزيل للجماهير العراقيّة المساندةِ والداعمة للمنتخب الوطني، موضحاً: إننا نحرص على خدمةِ جمهورنا، ونأملُ أن نحققَ نتيجةً ايجابيةً في المواجهتين المقبلتين.

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