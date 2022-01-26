شيطنة الطبقة العاملة . الجزء الثاني - عبد الحسين سلمان

2022/01/26 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان أنا أعرج , لكن النقود تزودني ب 24 قدماً...ماركس 1844شيطنة الطبقة العاملة .



الجزء الثاني و تبدو أن صورة البروليتاريا على أنها المخلص الإلهي ، تظهر هنا صورة البروليتاريا على أنها العالم الآخر .باع العمال أرواحهم لمتجر الشركة.تأمل الأسطر التالية من المجلد الأول من كتاب ( رأس المال: الفصل 13 , بعنوان : الآلات و الصناعة الكبرى , الفقرة رقم 1: تطور الآلات ):إن الجهاز المنظم من آ ......





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