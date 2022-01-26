إيمان بـ (الوراثة) جبرا ، و ليس بـ (التعقل) اختيارا - محمد بن زكري

2022/01/26 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بن_زكري كتبت هذه العجالة ، كرد على مقال للزميل الاستاذ سعود سالم ، يحمل عنوان : (قراءة القرآن) .



غير أنه لطول الرد نسبيا ، رأيت نشره منفصلا في شكل مقالة قصيرة ..



كالآتي : صحيح أن اللغة تخضع - كأية ظاهرة اجتماعية - للتطور و التغير ، زمكانيا و في شتى الاستعمالات الوظيفية ، سواء من حيث دلالة الكلمة منفردة أم من حيث دلالتها في تركيب إصطلاحي .



غير أن ذلك يظل محصورا داخل فضاء الجماعة الاجتماعية الواحد ......





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