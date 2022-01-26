مفاتيح الحياة - اسمها محمد 40- - لمى محمد

2022/01/26 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد مفتاح الحياة الأول: لا أحد يستطيع تقليل احترامك..



احترامك مفروض: اصمت..



اعمل..



أو غادر.هل تريد إقناعي بأن قدرتك على الاستمرار غير ممكنة؟ أتعلم يا عزيزي أن تكلفة استسلامك أكبر بكثير..



أنت تمنحها أحلامك، ذكرياتك وعمرك… هل تريد أن تستسلم؟ في حياة كل شخص منا حكاية حزينة، هذا ما يجعلنا بشراً، ويخلق في أيامنا استمراراً…نحن في زمن (التيك توك) و (التُوكتوك)..



زمن يتسلق ......





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