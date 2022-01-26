اصابة شخص بطلق ناري اثر مشاجرة في مدينة الصدر شرقي بغداد

2022/01/26 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اُصيب شخص بطلق ناري، اليوم الاربعاء، بسبب مشاجرة في مدينة الصدر شرقي بغداد.وأبلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، عن “نشوب مشاجرة في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة”.واضاف “ما اسفر عن اصابة مواطن بطلق ناري في منطقة الرقبة”.وتابع ان “قوة امنية تدخلت في محاولة لفض المشاجرة”.[…]

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