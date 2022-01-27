الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة إفريقية

2022/01/26 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن استئناف دخول المسافرين القادمين من 12 دولة أفريقية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)..إليك التفاصيل.

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