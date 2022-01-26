المرور العامة: مجلس الوزراء وافق مبدئياً على إيقاف استيراد الدراجات لمدة 5 سنوات

2022/01/26 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية المرور العامة، موافقة مجلس الوزراء على إيقاف استيراد الدراجات لمدة 5 سنوات.وقال مدير الدائرة القانونية في المديرية العميد محمد عبد الكريم لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "من ضمن المقترحات التي قدمت إلى مجلس الوزراء إيقاف استيراد الدراجات من 2 إلى 5 سنوات، وحصلت الموافقة مبدئياً".وأضاف، أن "نحو 600 ألف دراجة توجد في عموم العراق بمختلف أنواعها أغلبها في بغداد".

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